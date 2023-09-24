В Беларуси дефицит кадров среди анестезиологов и реаниматологов составляет 17% 24.09.2023, 16:34

Чиновница рассказала, каких врачей не хватает в регионах.

В Минздраве выделили топ-5 специальностей врачей, которых сейчас не хватает в регионах. Об этом рассказала БелТА начальница главного управления организационно-кадровой работы и профессионального образования Министерства здравоохранения Беларуси Ольга Колюпанова.

В первую очередь она назвала анестезиологов и реаниматологов. В этом году, по словам Колюпановой, Минздрав закрыл только 83% потребности в этих специалистах. Оставшиеся 17%, судя по всему, в ведомстве планируют обеспечить за счет молодых специалистов.

— Также это врачи диагностического профиля. Мы видим развитие регионов, и уже в каждом региональном центре имеются высококлассные МРТ, КТ, ультразвуковые аппараты высокого класса. Безусловно, это требует притока и врачебных кадров, — объясняет она. — Кроме того, в этой категории и стоматологи. Дело в том, что шесть лет назад у нас было сокращение приема на эту специальность, так как был сделан упор на поступление на платной основе, поэтому сейчас у нас идут маленькие выпуски в первую очередь на бюджете. Вот в прошлом году мы распределили небольшое количество бюджетников.

По словам Ольги Колюпановой, после распределения на рабочих местах остаются 79,5% медиков. Часть из них уезжает за границу, а еще большая часть, сетует чиновница, хочет «раньше, чем надо, перейти в частные центры».

— Этот сектор особенно забирает специалистов стоматологии и диагностического профиля. Также это наши республиканские центры, куда мы стараемся не распределять молодежь, потому что в этих учреждениях самый высокий — четвертый — уровень оказания медицинской помощи и туда должны идти специалисты с опытом, владеющие уже какими-то хотя бы первоначальными навыками. Поэтому молодые специалисты, отработав два года, особенно целевики, могут ставить вопрос о том, чтобы возместить средства за учебу и поехать в столицу, — рассказала представительница Минздрава.

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