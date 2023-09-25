Армянская оппозиция обещает «парализовать» всю страну 8 25.09.2023, 8:09

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Противники Пашиняна призывают к протестам.

В столице Армении Ереване митингующие анонсировали всеобщую акцию неповиновения с 8 часов утра 25 сентября. Обещают «парализовать город».

Об этом пишет «Радио Свобода».

Член Национального комитета Вазген Манукян пообещал, что оппозиция «парализует город».

«Вся Армения будет парализована в ближайшие три дня. Опорой власти является только полиция», — заявил он.

При этом депутат оппозиционной фракции «Айастан» Ишхан Сагателян призывал граждан «выйти на улицы, поднять уровень неповиновения до такой степени, чтобы правительство стало на колени».

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