В России активизировались рельсовые партизаны 25.09.2023, 9:52

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Неизвестные подожгли сразу несколько релейных шкафов на железной дороге.

В России под Краснодаром произошла очередная диверсия на железной дороге. На этот раз горели релейные и батарейный шкафы, из-за чего задержались электричка из Адлера и поезд из Санкт-Петербурга, передает Диалог.UA.

Утром неизвестные «мстители» подкрались к оборудованию на станции Крымская и подожгли сразу три шкафа: два релейных и один батарейный. Сотрудники станции, заметившие возгорание, бросились тушить.

Прибывшие на место происшествия правоохранители нашли пластиковую пластиковую бутылку и банку, предположительно, из-под горючего.

Сообщается, что из-за данной диверсии были задержаны электричка Адлер - Анапа, а также поезд Санкт-Петербург - Новороссийск. Примечательно, что поджигателей искали, но так и не нашли.

Напомним, в августе в Москве настолько удачно подожгли оборудование на железной дороге, что это привело к серьезной задержке поездов.

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