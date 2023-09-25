Как откупорить вино без штопора: самые интересные способы 3 25.09.2023, 10:00

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Для этого вам понадобятся предметы, которые есть в каждом доме.

Различные торжества или просто дружеские посиделки не обходятся без бутылки вина. Бывают ситуации, когда под рукой нет штопора и это ставит в неловкое положение хозяев и гостей.

Но «Обозреватель» нашел интересные способы, которые могут быстро разрешить подобную ситуацию. Для этого вам понадобятся инструменты или предметы, который есть в каждом доме.

Ключи или нож

Бутылку можно открыть с помощью ключа или ножа, на котором есть небольшие зубчики. Осторожно вставьте ключ в пробку и медленно прокрутите его по кругу, чтобы он погрузился внутрь. Затем потяните ключ или нож, чтобы вынуть пробку.

Ложка, блеск для губ

Этот метод безопасен, но нужно приложить немного усилий. Выберите тупой предмет, который помещается в горло бутылки. Это может быть ложка, тушь для ресниц или блеск для губ. Предметом нажимайте на пробку, чтобы протолкнуть его в бутылку. Пробка тогда нельзя будет достать изнутри, но это не будет мешать вам разливать напиток.

Ножницы

Осторожно засуньте одно лезвие ножниц в центр пробки. Затем прокрутите их, чтобы лезвие хорошо «застряло» в пробке, и потяните ножницы на себя, словно штопор.

Гвоздь и молоток

Используя этот метод, будьте осторожны, чтобы не пораниться. Возьмите длинный гвоздь и легонько вбейте его в пробку. Затем заденьте гвоздь молотком (его острой частью) и понемногу тяните на себя пробку.

Нагревание

Этот метод не быстрый, но действенный. Зажигалкой нагрейте горлышко бутылки и когда температура достигнет определенной отметки, пробка должна сама «выпрыгнуть» из бутылки.

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