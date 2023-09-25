На пляже в Австралии обнаружили загадочных «инопланетян» 25.09.2023, 11:17

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Бесформенное существо было покрыто желтыми точками.

На пляже в Австралии отдыхающие нашли бесформенное и покрытое желтыми точками существо. В соцсетях предположили, что оно имеет внеземное происхождение. Об этом сообщает Daily Star.

Странное существо обнаружили на побережье города Аделаида в Южной Австралии. Один из пользователей оказался морским биологом. Он пояснил, что «инопланетное существо» — колония асцидий, которые обитают преимущественно в прибрежных зонах.

Уточняется, что каждая из желтых точек представляет собой отдельное животное. При этом в рамках колонии все существа генетически идентичны. На фото запечатлен вид, который обитает преимущественно в прибрежных зонах. Асцидии не представляют опасности для людей.

На прошлой неделе на слушаниях по НЛО в мексиканском конгрессе уфолог и журналист Хайме Мауссан показал мумифицированные останки «пришельцев». Позже выяснилось, что мумии на самом деле сделаны из древних костных останков, которые незаконно вывезли из Перу.

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