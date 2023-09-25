Аллигатор воспользовался собачьей «дверью», чтобы пробраться в дом и стал звездой Сети 2 25.09.2023, 12:35

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Он явился посреди ночи.

Семейство Шульц, недавно переехавшее в Луизиану (США), не ожидало, что уже очень скоро познакомится с дикой природой, пишет 120.su.

Специальные собачьи лазы делаются в дверях, конечно же, для собак. Но оказалось, что и другие создания не прочь воспользоваться такими лазейками, чтобы пробираться в чужие дома. Так что однажды посреди ночи Шульцы проснулись и обнаружили, что к ним в гости явился аллигатор. Собственно, тревогу подняла домашняя собака, которая начала рычать на угрожающего незваного визитёра.

Впрочем, закончилось всё благополучно, ведь аллигатора удалили сотрудники Департамента дикой природы. Им не впервой сталкиваться с подобными нарушителями спокойствия.

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