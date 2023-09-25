Huawei представила «самый тонкий и легкий» планшет в мире 25.09.2023, 13:44

Гаджет располагает шестью динамиками, батареей на 10 100 мАч и гибким экраном OLED.

Компания Huawei показала новый флагманский планшет MatePad Pro 2023, пишет УНИАН. Это огромный девайс диагональю 13,2 дюйма, он позиционируется как «самый тонкий и легкий в мире большой планшет» – по крайней мере, по словам производителя.

Новинка весит 580 г, толщина составляет 5,5 мм, рамки дисплея имеют ширину всего 3,4 мм, а экран занимает почти 95% площади передней панели. Производитель сравнивает устройство с 12,9-дюймовым iPad Pro, который заметно тяжелее и толще.

Планшет оснащается гибким экраном OLED с разрешением 2880x1920 пикселей и кадровой частотой 144 Гц. За производительность отвечает чип Kirin 9000s, как в смартфонах серии Mate 60. На задней панели расположилась двойная камера с основным модулем на 13 Мп и сверхширокоугольным модулем на 8 Мп. Селфи-камера имеет разрешение 16 Мп.

Также среди характеристик – шесть динамиков (два высокочастотных и четыре низкочастотных), стилус M-Pencil третьего поколения и батарея на 10 100 мАч. Huawei обещает до 16 автономности в режиме просмотра видео, сохраненного на устройстве.

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