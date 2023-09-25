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Украинский спецназ: Ликвидирован командующий Черноморским флотом РФ

  • 25.09.2023, 13:49
  • 1,604
Украинский спецназ: Ликвидирован командующий Черноморским флотом РФ

(Обновляется) И 34 российских офицера.

Силы специальных операций Украины заявили, что в результате атаки на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе были ликвидированы 34 российских офицера, среди которых командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов,. Еще 105 оккупантов ранены.

Обновлена информация и по потерям противника в результате уничтожения БДК «Минск». Учитывая факт, что корабль должен был на следующий день выйти на боевое дежурство, личный состав присутствовал на судне.

Потери составили 62 оккупанта.

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