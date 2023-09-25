Карточки двух крупных международных банков перестанут работать в Беларуси 1 25.09.2023, 13:56

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Нельзя будет снять и наличные в банкоматах.

Два международных банка — Luminor Bank и SEB Bank — сообщили о прекращении работы своих карточек на территории Беларуси. Речь как о расчете «пластиком» за товары и услуги, так и снятии наличных в банкоматах, отмечает «Зеркало».

Коммерческий банк Luminor Bank, который работает в Латвии, Литве и Эстонии, объявил, что с 25 сентября в Беларуси больше нельзя будет расплачиваться его платежными картами. «Расплачиваться картами больше нельзя будет в торговых и сервисных точках, действующих на территории страны, а также в интернет-магазинах. Также нельзя будет снять деньги в банкоматах, расположенных на территории Беларуси», — сообщил банк.

SEB Bank сообщил, что также вводит ограничения по работе карточек в Беларуси. «Из-за возросшего объема международных санкций банки SEB не могут предоставить возможность использовать карты SEB в Беларуси для оплаты в торговых точках и снятия наличных в банкоматах. Поэтому мы просим клиентов не рассчитывать на оплату картами SEB и снятие денег в банкоматах в Беларуси», — объявило финучреждение.

В SEB Bank уточнили, что MasterCard уже некоторое время блокирует физические и электронные платежи в торговых объектах Беларуси, невозможно расплатиться банковскими картами SEB. В финучреждении уточняют, что растет количество мест, где нельзя расплатиться его картами.

Ранее SEB Bank объявлял, что с 15 мая 2022 года больше не будет осуществлять платежи в/из Беларуси в любой валюте. Финучреждение также прекратило отправлять карты в Беларусь.

Напомним, в конце августа этого года шведская банковская группа Swedbank сообщила о том, что с 6 сентября больше не может предоставлять возможность оплаты своими картами в точках продаж и услуг, действующих на территории Беларуси.

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