В Грузии поставили на место обнаглевшую россиянку 3 25.09.2023, 14:45

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Персонал суши-бара посоветовал возвращаться в свою «дыру».

В Грузии, 30% территорий которой оккупированы Россией, продолжают «тепло» встречать туристов из страны-агрессора. Незабываемый прием организовали россиянке в суши-баре Oishi Sushi в Тбилиси. Там с посетительницей отказались общаться на русском, а когда она пожаловалась на заведение в соцсетях, то получила красноречивый ответ, пишет «Обозреватель».

Представители суши-бара назвали русский «языком свиней», а недовольной посетительнице посоветовали возвращаться в свою «дыру, которую россияне называют страной». Унизили гражданку РФ на сервисе отзывов о работе общепита.

«Само заведение найти не удалось, позвонили, попытались узнать на русском, нам сказали, что по-русски не говорят и положили трубку. Все-таки нашли и заказали, принесли роллы с размороженной рыбой, вкус был отвратительный. Я не рекомендую это никому», – пожаловалась туристка, поставив Oishi Sushi одну звезду из пяти.

Сотрудники грузинского суши-бара панькаться с гостьей из страны-оккупанта не стали, а потому резко ей ответили: «Здравствуйте, нам очень жаль за неудобства, но мы не говорим на языке свиней. Вы можете вернуться в дыру, которую называете страной, и насладиться там суши, если, конечно, вас не призовут до этого. Всего наилучшего».

Новость быстро распространилась на различных пропагандистских площадках. Россияне в истерике решили атаковать «русофобское» заведение гневными отзывами и низкими оценками, чтобы испортить его статистику.

Впрочем, представителей Oishi Sushi это ничуть не испугало. Они обнародовали на своих страницах в соцсетях изображение свиньи в цветах российского флага и оставили нежелательным гостям послание.

«Печально, что вы решили направить свои героические усилия на атаку суши-бара, а не на противостояние с вашим террористическим правительством. Может быть тогда бы вам не пришлось искать убежище в стране, недружелюбной вам», – написали грузины.

Позже представители заведения также показали, что россияне продолжают присылать им оскорбления и жестокие сообщения с угрозами. Все они никак не касаются сервиса, обслуживания или качества блюд – это лишь поток грубых матов, унижения и угроз «резать грузинских детей».

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