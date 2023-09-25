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В Ростовской области РФ свадьба под песню Сердючки вызвала истерику у россиян

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  • 25.09.2023, 16:08
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В Ростовской области РФ свадьба под песню Сердючки вызвала истерику у россиян

На место вызвали полицию.

В российском Новочеркасске Ростовской области разгорелся скандал из-за песни Верки Сердючки, включенной на свадьбе. Одну из жительниц возмутило, что на всю улицу звучало «Ще не вмерла Украина», и она вызвала полицейских.

Как пишет «Обозреватель», видео со свадьбы обнародовали российские СМИ. Отмечается, что случай произошел в субботу, 23 сентября.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как невеста с гостями танцуют под песню украинского исполнителя Андрея Данилко (Верки Сердючки) «Гуляночка» и подпевают на словах «Ще не вмерла Украина, если мы гуляем так».

Одна из женщин подняла скандал, стала кричать на компанию, а затем вызвала полицию, пишут росСМИ.

Сотрудники российской полиции, прибыв на место, составили протокол.

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