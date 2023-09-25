СМИ: Балтийский флот РФ понес серьезную потерю 3 25.09.2023, 16:28

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Из-за войны с Украиной.

Российские военно-морские учения в Балтийском море «Океанский щит – 2023» показали, что Балтийский флот утратил способность проводить крупномасштабные наступательные десантные операции. К такому выводу пришла компания Rohan Consulting, занимающаяся анализом военных конфликтов, пишет «Агентство».

Согласно свежему докладу компании, Балтийский флот лишился возможности проводить наступательные наземные операции из-за участия в войне в Украине больших десантных кораблей проекта «775» (по классификации НАТО – Ropucha) и 336-й бригады морской пехоты. Три из четырех кораблей флота («Королев», «Минск» и «Калининград») накануне вторжения в Украину были переброшены из Балтийского в Черное моря. Сейчас сухопутные операции флота могут быть сосредоточены на обороне, в частности его комплектация позволяет отражать десантные операции противника, считают составители доклада.

Большой десантный корабль «Минск» ранее был вовсе уничтожен ракетным ударом ВСУ. Несколько крылатых ракет превратили его в груду металлолома.

Кроме того, Балтийский флот может наносить высокоточные удары большой дальности по морским и наземным целям. Для этого его ракетные корветы могут быть развернуты в различных районах Балтийского моря, говорится в докладе.

Учения показали высокую боевую готовность подразделений так называемой зоны запрета доступа (Anti-Access/Area Denial, A2/AD). Это в первую очередь противовоздушная оборона, а также соединения, обслуживающие баллистические и противокорабельные ракеты. С их помощью Балтийский флот может противостоять попыткам противника войти в защитную зону. В Rohan Consulting считают, что такие подразделения становятся критически важными для обороны Калининградской области в ситуации ослабления возможностей флота по проведению десантных операций.

Характер учений свидетельствует о том, что именно НАТО рассматривается Россией в качестве главного противника в этом регионе.

Основной акцент в учениях был сделан на противолодочной обороне, что, вероятно, связано с присоединением к военным силам НАТО подводных лодок вступающей в Альянс Швеции.

Учения также продемонстрировали, что в распоряжении Балтийского флота остается достаточное количество средств радиоэлектронной борьбы, а существующий парк вспомогательных судов позволяет Балтийскому флоту в случае необходимости оказывать помощь кораблям в различных районах Балтийского моря и Атлантического океана, уточняется в докладе.

После вторжения в Украину Россия значительно сократила группировку войск у границ с Финляндией и Норвегией. В об этом, в частности, сообщало агентство Reuters. Сокращение российской группировки произошло, несмотря на включение Финляндии в блок НАТО. Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр говорил, что российские власти знают, что Блок не собирается на нападать на Россию, в противном случае они отреагировали бы иначе на вступление Финляндии в состав НАТО.

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