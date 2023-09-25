Эксперт о ликвидации командующего Черноморским флотом РФ: Это двойной успех 4 25.09.2023, 16:59

6,222

Российских офицеров погубило головотяпство.

Силы специальных операций Украины заявили, что в результате атаки на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе были ликвидированы 34 российских офицера, среди которых командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов. Еще 105 оккупантов ранены.

Сайт Charter97.org попросил украинского военного эксперта, руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко прокомментировать итоги операции украинских спецслужб:

— Считаю, что это очень успешная операция, которая довольно длительный период планировалась. Велось длительное наблюдение, в том числе — визуальное. У украинских войск есть возможность вести и визуальное наблюдение, находясь на месте. Плюс разведка, которая осуществлялась и другими средствами.

Стояли две цели: установить график работ и совещаний, которые проводятся в штабе Черноморского флота и понимать, когда на них присутствует высший командный состав. С этим справились. Время было установлено, и в это время был нанесен удар. Однако задача была не просто разрушить само здание и уничтожить документацию, а ликвидировать командный состав.

Второй момент успеха — ракетам удалось достичь цели. Это стало возможным после нанесения ВСУ ударов по системам ПВО, радарам, что дало возможность ракетам поразить цель.

— Есть ли у РФ резерв, чтобы заменить командование флота?

— Будут искать, менять, кого-то переводить из Балтийского или Тихоокеанского флота. Я вам скажу, что гибель штаба — огромная потеря. Кем бы не заменили — всегда нужно время, чтобы войти в курс дела, оценить ресурсы. Понятно, что кого-то назначат, но это потеря.

— Почему продолжается практика таких массовых сборов в одном месте, несмотря на опыт Макеевки и других историй?

— Самоуверенность, что ничего им не угрожает, что они вот так могут находиться на рабочем месте. Ведь они только недавно начали включать сирену в Севастополе, несмотря на то, что это не первая попытка нанести удар по военным объектам Черноморского флота.

Скажу их же словами: россиян погубило головотяпство.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».