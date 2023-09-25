Лукашенко опасается атаки беспилотников 12 25.09.2023, 18:15

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Диктатор подписал указ о запрете ввоза, хранения, оборота, эксплуатации и изготовления беспилотников для физлиц.

Александр Лукашенко подписал указ «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов». Документом вводится запрет ввоза, хранения, оборота, эксплуатации и изготовления беспилотников для физлиц.

«Документ направлен на обеспечение общественной безопасности и регламентирование порядка государственного учета гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей, а также их использования», — говорится в сообщении его пресс-службы.

Теперь ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление БЛА разрешен только юрлицам и ИП для их «предпринимательской и профессиональной деятельности с соблюдением требований в указе».

Для ввоза БЛА в страну нужно будет получать разрешение в Департаменте авиации Минтранса. Также в Беларуси появится автоматизированная система госучета гражданских БЛА, принадлежащих юрлицам и (или) ИП.

В течение полугода с момента официального опубликования указа физические лица, у которых есть дроны и беспилотники, могут продать их организациям или индивидуальным предпринимателям либо передать их на хранение в уполномоченную организацию, определенную правительством.

Для ввоза, эксплуатации и изготовления БЛА физлицами указ вступает в силу после официального опубликования, а в вопросе хранения и оборота — через шесть месяцев.

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