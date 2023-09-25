На Западе набирает популярность необычный метод борьбы с храпом 25.09.2023, 19:15

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Эффективно, но очень странно.

В попытке избавиться от храпа некоторые люди начали практиковать тейпирование рта. Проще говоря, заклеивать его скотчем, чтобы дышать носом. Первые отзывы об эффективности методики уже есть, пишет «Новое время».

Необычная практика, суть которой в заклеивании рта для борьбы с храпом, привлекла внимание ученых. Подобное было популярно в некоторых культурах и ранее, но теперь метод получает второе дыхание благодаря поддержке со стороны интернет-сообществ и популярных блогеров.

Опыты с заклеиванием рта проводились на молодых и здоровых испытуемых, и результаты вызвали интерес ученых. Исследователи обнаружили, что эта практика может снижать уровень дыхания и приводить к улучшению качества сна. Однако эти эксперименты проводились на ограниченном круге лиц и перед тем, как сделать выводы, стоит провести более масштабный анализ, пишет специалист по медицине сна Эндрю Веллман из Гарвардской медицинской школы.

Однако ученые подчеркивают, что заклеивание рта требует осторожности и не подходит для всех. Это может быть полезным для тех, кто страдает храпом или апноэ во сне, но нельзя забывать о потенциальных рисках, связанных с ограничением доступа к воздуху через рот.

Некоторые специалисты и вовсе предостерегают от использования этого метода. Например, отоларинголог Эрих Фойгт. «Эта тенденция определенно вызывает тревогу», — говорит Фойгт из NYU Langone Health.

Он обеспокоен тем, что люди могут затруднить дыхание или случайно проглотить ленту и подавиться.

Исследования этой необычной практики все еще находятся в начальной стадии, и дополнительные исследования и клинические испытания могут дать более точное представление о ее эффективности и безопасности.

Правовая информация. Эта статья содержит общие сведения справочного характера и не должна рассматриваться в качестве альтернативы рекомендациям врача.

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