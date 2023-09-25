Почему стекло в авто запотевает и что с этим делать

Почему стекло в авто запотевает и что с этим делать2
- 25.09.2023, 21:06
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Лайфхак на все случаи жизни.
Водителям дали полезные советы и рассказали, как можно бороться с запотевшими стеклами в салоне автомобиля.
Полезные лайфхаки публикует тематическое издание Autocentre.
Стекла запотевают из-за повышенной влажности в самом салоне. Штатная система климатизации транспортного средства должна легко справиться с этим вопросом, и для лучшего эффекта водители должны знать некоторые лайфхаки.
Чтобы бороться с запотевшими окнами, водителям нужно:
держать стекло автомобиля чистым. Чем чище стекло — тем легче глазам и вы будете меньше уставать во время езды. Не обязательно прибегать к бытовой химии или специальным средствам, и даже обычной тряпки будет достаточно
чаще пользуйтесь кондиционером, который будет бороться с влагой в салоне.
правильно распределяйте воздушные потоки, используя специальные технологии, установленные автопроизводителем.
не используйте режим рециркуляции воздуха в течение длительного времени.
Если вам не помогают выше указанные советы, вам нужно провести дополнительную проверку транспортного средства. Если вы обновляли воздушный фильтр больше года назад — следует обратиться на СТО.
Вода может попадать в салон извне, поэтому важно проверить состояние резиновых уплотнителей. Может засоряться дренаж, из-за чего вода чаще попадает внутрь транспортного средства. Чаще убирайте листья и другой мусор, который накапливается в районе стеклоочистителей.
Проблем может прибавить и омыватель заднего стекла. Некачественные комплектующие или экономия на зимнем омывателе приведут к тому, что ковровое покрытие пола или потолок станут «мокрыми».