Почему стекло в авто запотевает и что с этим делать 2 25.09.2023, 21:06

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Лайфхак на все случаи жизни.

Водителям дали полезные советы и рассказали, как можно бороться с запотевшими стеклами в салоне автомобиля.

Полезные лайфхаки публикует тематическое издание Autocentre.

Стекла запотевают из-за повышенной влажности в самом салоне. Штатная система климатизации транспортного средства должна легко справиться с этим вопросом, и для лучшего эффекта водители должны знать некоторые лайфхаки.

Чтобы бороться с запотевшими окнами, водителям нужно:

держать стекло автомобиля чистым. Чем чище стекло — тем легче глазам и вы будете меньше уставать во время езды. Не обязательно прибегать к бытовой химии или специальным средствам, и даже обычной тряпки будет достаточно

чаще пользуйтесь кондиционером, который будет бороться с влагой в салоне.

правильно распределяйте воздушные потоки, используя специальные технологии, установленные автопроизводителем.

не используйте режим рециркуляции воздуха в течение длительного времени.

Если вам не помогают выше указанные советы, вам нужно провести дополнительную проверку транспортного средства. Если вы обновляли воздушный фильтр больше года назад — следует обратиться на СТО.

Вода может попадать в салон извне, поэтому важно проверить состояние резиновых уплотнителей. Может засоряться дренаж, из-за чего вода чаще попадает внутрь транспортного средства. Чаще убирайте листья и другой мусор, который накапливается в районе стеклоочистителей.

Проблем может прибавить и омыватель заднего стекла. Некачественные комплектующие или экономия на зимнем омывателе приведут к тому, что ковровое покрытие пола или потолок станут «мокрыми».

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