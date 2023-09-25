Ученые выяснили, в какие месяцы чаще всего рождаются долгожители 2 25.09.2023, 22:14

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Они проанализировали данные более полутора тысяч человек, проживших сто лет и больше.

Ученые из Чикагского университета провели масштабное исследование, в котором проанализировали данные более полутора тысяч человек, проживших сто лет и больше.

Оказалось, что большинство из них родились осенью - в период с сентября по ноябрь. А среди родившихся в марте, мае и июле число долгожителей было меньше на 40%.

Это связано с тем, что осенью дети получают больше питательных веществ от материнского молока, а также живут в более благоприятных погодных условиях, чем зимой или летом.

Наиболее продуктивным месяцем в плане рождения долгожителей был назван ноябрь. Ученые объяснили это таким образом: у людей, родившихся в ноябре, период активного формирования мозга происходит летом, когда их матери употребляли свежие овощи и фрукты. Именно на основе этого, по мнению исследователей, и закладывается крепкое здоровье людей, рожденных осенью.

Однако это не означает, что люди, рожденные в другие месяцы, не могут дожить до старости. Для этого нужно вести здоровый образ жизни, следить за своим здоровьем и избегать вредных привычек.

Таким образом, месяц рождения может иметь некоторое влияние на продолжительность жизни человека, но не является решающим фактором.

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