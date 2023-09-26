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LG выпустила ноутбук со складным гибким экраном

  • 26.09.2023, 20:18
  • 1,486
LG выпустила ноутбук со складным гибким экраном

Фотофакт.

Южнокорейская компания LG представила свой первый ноутбук со складным гибким экраном. Об этом сообщает Android Authority.

Складной ноутбук LG Gram Fold предлагает 17-дюймовый OLED-экран с разрешением 2560×1920 пикселей в разложенном состоянии или 12-дюймовый дисплей в сложенном с разрешением 1920×1280 пикселей. Шарнир, по словам производителя, выдерживает до 30 тысяч складываний, эквивалентная, примерно, 20 сгибам в день в течение четырех лет.

Ноутбук весит 1,25 кг и имеет максимальную толщину 9,4 мм в разложенном состоянии.

Кроме того, в LG Gram Fold используется 10-ядерный процессор Intel Core i5-1335U (TDP 15 Вт), 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD-накопитель.

Также сообщается об аккумуляторе емкостью 72 Вт·ч, заряжаемом через USB-C с помощью комплектного блока питания (65 Вт).

Цена одного экземпляра составляет 3 729 долларов США, а само устройство в ограниченном количестве пока будет доступно на рынке в Южной Корее.

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