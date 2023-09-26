LG выпустила ноутбук со складным гибким экраном 26.09.2023, 20:18

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Фотофакт.

Южнокорейская компания LG представила свой первый ноутбук со складным гибким экраном. Об этом сообщает Android Authority.

Складной ноутбук LG Gram Fold предлагает 17-дюймовый OLED-экран с разрешением 2560×1920 пикселей в разложенном состоянии или 12-дюймовый дисплей в сложенном с разрешением 1920×1280 пикселей. Шарнир, по словам производителя, выдерживает до 30 тысяч складываний, эквивалентная, примерно, 20 сгибам в день в течение четырех лет.

Ноутбук весит 1,25 кг и имеет максимальную толщину 9,4 мм в разложенном состоянии.

Кроме того, в LG Gram Fold используется 10-ядерный процессор Intel Core i5-1335U (TDP 15 Вт), 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD-накопитель.

Также сообщается об аккумуляторе емкостью 72 Вт·ч, заряжаемом через USB-C с помощью комплектного блока питания (65 Вт).

Цена одного экземпляра составляет 3 729 долларов США, а само устройство в ограниченном количестве пока будет доступно на рынке в Южной Корее.

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