Больше 20 тысяч человек уже прибыли в Армению из Нагорного Карабаха 2 26.09.2023, 21:21

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Cвыше 17 тысяч человек пока остаются без предоставленного жилья.

КПП у села Корнидзор в нескольких километрах от армяно-азербайджанской границы пересекли 20 270 вынужденных переселенцев, 2850 из них государство предоставило жилье, заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, пишет Aysor.

Почти 1300 переселенцев разместили в Сюникской области, свыше 500 — в Вайоц Дзоре, в Гегаркунике — более 75, в Тавуше — почти 270 человек.

Судя по приведенным данным, свыше 17 тысяч человек пока остаются без предоставленного жилья.

Кроме этого, из Нагорного Карабаха в Армению перевезены тела 125 погибших, будет начат процесс идентификации.

«Сегодня в Центр судебно-медицинской экспертизы перевезены 125 тел, мы в процессе будем публиковать данные», — сказала министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

Напомним, 19 сентября армия Азербайджана начала обстреливать населенную армянами часть Нагорного Карабаха, называя это «антитеррористическими мероприятиями». Бои шли сутки, погибло до 200 человек. Уже к полудню 20 сентября стороны договорились о прекращении огня. Армения и ее премьер Никол Пашинян так и не вмешались в ситуацию, в стороне остались и российские миротворческие силы. Непризнанная республика Арцах фактически капитулировала перед Баку, а ее правительство должно самораспуститься.

После того как азербайджанские военные и российские миротворцы 24 сентября довольно неожиданно разблокировали Лачинский коридор, жители Нагорного Карабаха устремились в Армению.

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