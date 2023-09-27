Суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве 7 27.09.2023, 7:45

5,374

Решение вынес нью-йоркский судья Артур Энгорон.

Суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Такое решение вынес нью-йоркский судья Артур Энгорон, пишет агентство Reuters.

Суд постановил, что экс-президент США несет ответственность за мошенничество и преувеличение состояния на миллиарды долларов в год в финансовых отчетах.

В суд на Трампа подала в сентябре 2022 года прокурор штата Нью- Йорк Летиция Джеймс. Она обвинила экс-президента США и его компанию в том, что они в течение 10 лет лгали о стоимости активов и его собственном капитале, чтобы получать более выгодные условия по банковским кредитам и страхованию.

По ее словам, Трамп преувеличивал свое состояние ежегодно на сумму 2,23 млрд долларов, а по другим данным — на 3,6 млрд долларов.

Генпрокурор добивается для Трампа штрафа в размере 250 млн долларов, а также запрета для него и для его сыновей вести семейный бизнес в Нью-Йорке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».