Командиров быстро сменили: стало известно, куда перебросили «вагнеровцев» в Украине 27.09.2023, 13:06

1,710

Украинские военные рассказали CNN о «старых знакомых».

Наемники частной военной компании «Вагнер» вернулись в Бахмут. Зато украинцы постоянно меняют тактику.

Об этом пишет CNN со ссылкой на украинских военных, воюющих на этом направлении.

Кобминированные атаки под Бахмутом

Большую роль на поле боя играют беспилотники. Операторы дронов сбрасывают бомбы на оккупантов даже ночью.

«Мы будем бить по их первой линии, а наши ребята будут наступать на врага», - рассказал один из операторов беспилотника с позывным «Грув».

Украинские сухопутные войска оснащены западной техникой ночного видения и имеют преимущество в ночных действиях, но штурмовики не приспособлены для темноты, поэтому в игру вступает подразделение беспилотников «Код 9.2».

«Беспилотники видят ночью, как днем. Мы видим пехоту, мы бьем по технике, пушкам, по всему, что нам нужно уничтожить», - пояснил «Грув».

Украинцы имеют в арсенале много видов БПЛА. Почти каждый дрон оснащен тепловизором, поэтому может эффективно работать ночью. Они могут нести до 15 килограммов взрывчатки. «Птички» уничтожают как бронеавтомобили и танки, так и оборонительные сооружения противника, укрепления или склады боеприпасов. Именно этим занимались «Грув» и его подразделение.

Видео, записанные с помощью камер ночного видения на их беспилотниках, показывают, как беспилотники сбрасывают бомбы на несколько российских бронированных машин, в том числе недавнюю атаку, уничтожившую современный российский танк Т-90 – одну из более новых и совершенных моделей России.

Операторы БПЛА тщательно мониторят пространство, выискивая россиян и их технику. Иногда одним ударом удается «минуснуть» и броню, и личный состав.

По мере того, как атака дронов набирает обороты, другие подразделения присоединяются к бою: мощная артиллерия становится слышимой, быстро осыпая российские позиции кассетными боеприпасами, предоставленными США.

Реактивные системы залпового огня «Град» наполняют небо своими быстрыми снарядами, к ним присоединяются минометные подразделения, нацеливаясь на московские войска с помощью сигнальных ракет, а боевые машины пехоты мчатся на фронт, чтобы штурмовать российские позиции.

Это комплексная атака. Командир с позывным «Флинт» говорит, что эта операция готовилась неделями.

«Мы настраивали это более месяца. Это комбинированная атака», - говорит командир, пока его люди готовят боеприпасы для сброса на россиян.

О востоке говорят меньше

Киев сосредоточил значительную часть полученной западной техники на юге, где украинские войска продвигались по двум направлениям: от Орехова до Мелитополя и от Великой Новоселки до Бердянска.

Танки Leopard 2 немецкого производства, американские БМП Bradley и другие были направлены в этот район для поддержки украинских сил во время штурма российских позиций. Конечная цель - выйти к Черному морю и перерезать маршрут поставок России в Крым. Пока успехи были медленными и скромными, Украина вернула себе лишь несколько маленьких сел на юге.

Гораздо меньше говорили об операциях в восточной части страны, где силы Киева медленно, но уверенно отвоевали десятки квадратных километров после жестокого нападения России на Бахмут прошлой зимой.

«Мы прорываем их линию обороны здесь и наносим им хорошие удары», - говорит «Грув», добавив, что российская группа наемников «Вагнера», ответственная за большую часть достижений России в течение зимы, вернулась в этот район.

«Да, «Вагнер» тоже здесь. Они вернулись, быстро сменили командиров и вернулись сюда», - сказал «Грув».

Присутствие группировки частично призвано компенсировать нехватку личного состава с российской стороны.

«Тем не менее, это медленная работа – война на истощение – и имея меньше передового западного оборудования, чем их коллеги на южной линии фронта, украинские силы здесь вынуждены полагаться больше на ум, чем на силы», - пишет издание.

«Мы постоянно меняем тактику, - объясняет командир «Флинт» - «Это как бокс. Мы переходим к телу, а затем переходим к голове».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».