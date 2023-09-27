Момент крушения белорусского Ил-76 с «вагнеровцами» в Мали показали на видео 7 27.09.2023, 13:56

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Самолет разнесло от мощного взрыва.

Появилось видео момента авиакатастрофы военно-транспортного Ил-76 в аэропорту африканского Мали: самолет разбился во время посадки, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы.

На опубликованных кадрах хорошо виден мощный взрыв. Крушение произошло в аэропорту города Гао.

Согласно опубликованной ранее информации, на борту самолета находились наемники российской ЧВК «Вагнер». Лайнер принадлежал белорусской авиакомпании Rubystar Airways. Сколько именно человек находилось внутри, достоверно неизвестно, однако, по данным военного эксперта Александра Коваленко, общее число пассажиров оценивается в 140 человек, среди которых были местные военные и российские наемники.

Судя по характеру взрыва, большая часть находившихся внутри самолета людей погибла.

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