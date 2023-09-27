Ученые показали, как будет выглядеть планета через 250 миллионов лет 27.09.2023, 14:57

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Сейчас Земля находится в середине своего первого суперконтинентального цикла.

По прогнозам исследователей, через 250 миллионов лет материки планеты сформируют суперконтинент, что вызовет вулканизм и повышение уровня углекислого газа, в результате чего большая часть суши станет непригодной для жизни.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, предсказывает, что через 250 миллионов лет до 92% поверхности Земли может стать непригодной для проживания млекопитающих.

Сейчас Земля находится в середине своего первого суперконтинентального цикла, при этом современные континенты постепенно дрейфуют. Последний суперконтинент, Пангея, распался около 200 миллионов лет назад. А вот следующий суперконтинент, Пангея Ультима, образуется через 250 миллионов лет. Этот процесс приведет к повышению температур и выбросам углекислого газа, что сделает большую часть суши нашей планеты непригодной для жизни млекопитающих.

Слияние континентов также вызовет вулканическую активность, увеличивая концентрацию CO2 в атмосфере. Регионы внутри суперконтинента, далекие от океанов, превратятся в бесплодные пустыни, и только прибрежные и полярные зоны останутся пригодными для жизни большинства млекопитающих.

С учетом уровня выбросов CO2, вызванных деятельностью человека, иных факторов, связанных с изменением климата, исследователи признают, что сценарии могут измениться.

Однако данное исследование напоминает нам о важности бережного отношения к природе и необходимости поиска способов адаптации в будущем, чтобы сохранить разнообразие жизни на Земле.

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