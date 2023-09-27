Белорусские силовики погнали на границу с Польшей мигрантов с лопатами 10 27.09.2023, 15:31

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Что происходит?

Погранслужба Польши опубликовало очередное видео с мигрантами на границе с Беларусью. На записи с одной стороны забора запечатлена патрульная машина польской Погранслужбы, а с обратной – большая группа людей, передвигающаяся вдоль ограждения.

Migranci,ściągani przez służby🇧🇾pod granicę 🇵🇱szukają miejsca gdzie mogłyby spróbować sforsować zabezpieczenia.#PSGBiałowieża wczoraj grupa 40 mężczyzn przemieszczała się z łopatami i szpadlami wzdłuż #barierafizyczna Monitorowane były przez służby🇵🇱oraz z #barieraelektroniczna pic.twitter.com/vwmUsFypr2 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 27, 2023

«Мигранты, которых перетаскивают беларусские службы под границу с Польшей, ищут место, где они могли бы попытаться прорваться через устройства охраны. Вчера на участке Бяловежа группа из 40 человек перемещалась с лопатами вдоль физического барьера, за которым вчера велось наблюдение польскими службами и через электронные устройства», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, за минувшие сутки в Польшу пытались попасть 107 иностранцев, в том числе граждане Сомали, Индии и Афганистана.

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