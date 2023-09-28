Как выглядят Бахмут, Клещеевка и Андреевка сейчас
- 28.09.2023, 3:11
Десять фото.
Фотографы Константин и Влада Либеровы показали, как выглядят Бахмут и освобождены Андреевка и Клещеевка в Донецкой области в результате войны России против Украины.
«Есть вещи, комментировать которые не просто тяжело. Ты как будто теряешь возможность речи. В голове и сердце просто теплых эмоций. Ярость. Боль. Ненависть. Жажда мести», – написали авторы.
На первой-пятой фото – город Бахмут.
«То, что от него осталось. Сплошная руина. Города больше не существует», – подписали фотографы.
С шестой по девятую фотографию снята Клещеевка.
«Один из важнейших флангов Бахмута. Если присмотреться, на пятом фото видно, как на фоне разрушенной церкви развевается украинский флаг», – отмечают Либеровы.
На 10 фото Андреевка и окрестности.
«Земля как решето», – комментируют авторы.
Они отмечают, что украинские силы продвигаются и отвоюют «каждый миллиметр своей земли», однако предстоит много лет тяжелой работы.
«Что-то обязательно отстроится. А что-то, как маленькие села, которые вы видите с шестого по 10 фото… К сожалению, у нас нет ответа на этот вопрос. Не толерируйте врага. Помните, кто это сделал с нами. Потому что иначе наши дети будут проходить через то же, что и мы», – написали фотографы.