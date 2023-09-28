Как выглядят Бахмут, Клещеевка и Андреевка сейчас 28.09.2023, 3:11

Десять фото.

Фотографы Константин и Влада Либеровы показали, как выглядят Бахмут и освобождены Андреевка и Клещеевка в Донецкой области в результате войны России против Украины.

«Есть вещи, комментировать которые не просто тяжело. Ты как будто теряешь возможность речи. В голове и сердце просто теплых эмоций. Ярость. Боль. Ненависть. Жажда мести», – написали авторы.

На первой-пятой фото – город Бахмут.

«То, что от него осталось. Сплошная руина. Города больше не существует», – подписали фотографы.

С шестой по девятую фотографию снята Клещеевка.

«Один из важнейших флангов Бахмута. Если присмотреться, на пятом фото видно, как на фоне разрушенной церкви развевается украинский флаг», – отмечают Либеровы.

На 10 фото Андреевка и окрестности.

«Земля как решето», – комментируют авторы.

Они отмечают, что украинские силы продвигаются и отвоюют «каждый миллиметр своей земли», однако предстоит много лет тяжелой работы.

«Что-то обязательно отстроится. А что-то, как маленькие села, которые вы видите с шестого по 10 фото… К сожалению, у нас нет ответа на этот вопрос. Не толерируйте врага. Помните, кто это сделал с нами. Потому что иначе наши дети будут проходить через то же, что и мы», – написали фотографы.

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