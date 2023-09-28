Россияне нечаянно раскрыли настоящие масштабы удара ВСУ по подлодке «Ростов-на-Дону» 28.09.2023, 8:16

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Ракета «накрыла» и экипаж.

Россияне раскрыли масштабы удара ВСУ по подлодке Черноморского флота «Ростов-на-Дону» на Севастопольском морском заводе. В результате «прилета», оказывается, пострадал и сам экипаж «Ростова».

Об этом свидетельствует объявление, размещенное на сайте Санкт-Петербургского клуба моряков и ветеранов ВМФ РФ. Русские собирают деньги на лечение пострадавших оккупантов, передает «Главред».

На сайте вывесили банковский счет клуба моряков-ветеранов в Сбербанке. Сообщается, что по состоянию на 27 сентября собрано более 148 тысяч рублей (около 1500 долларов). Также на сайте указаны данные «благотворителей».

Удар по подлодке ЧФ в Крыму

13 сентября ВСУ нанесли ракетные удары по Севастопольскому морскому заводу, где в то время на ремонте стояли подлодка «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль «Минск».

Оккупанты не подтверждали потерь флота, нет и официальных данных Минобороны РФ по пострадавшим оккупантам.

В ГУР тем временем утверждали, что корабли с большой долей вероятности «не подлежат восстановлению». В OSINT-сообществе Oryx подтверждали, что «Ростов» полностью уничтожен.

В Командовании Воздушных сил намекнули затем, что удар был совершен Storm Shadow.

Украина не скрывает, что намерена обеспечить безопасность в Черном море путем уничтожения Черноморского флота.

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