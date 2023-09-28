Ученые впервые за сто лет обнаружили редкую летучую мышь 28.09.2023, 12:49

Фото: Cláudio et al

Ее поймали в Южной Америке.

Ученые из федерального университета Параны в Бразилии поймали первый за сто лет экземпляр южноамериканской летучей мыши в заповеднике дикой природы Пальмас-Луга. Этот вид был впервые описан британским зоологом Олдфилдом Томасом в 1916 году. Об этом сообщает PhysOrg.

Histiotus alienus представляет собой бурую летучую мышь около 10-12 сантиметров в длину. Особенностью этого вида являются большие овальные уши, соединенные снизу перепонкой.

В течение более ста лет ученые не могли найти представителей южноамериканской летучей мыши. Единственная особь, которая была обнаружена в 1916 году, хранится в Музее естественной истории в Лондоне. Однако во время полевой экспедиции в заповеднике дикой природы Пальмас-Луга исследователи заметили Histiotus alienus. Чтобы поймать летучую мышь, ученые использовали противотуманные сети. Приспособление представляет собой сеть из нейлона или полиэстера, подвешенную между двумя шестами. При правильном размещении материал практически не заметен для летучих мышей и птиц.

Сравнив пойманный экземпляр с сотнями других видов, ученые подтвердили, что это действительно Histiotus alienus. Особь передали на хранение в Национальный музей в Рио-де-Жанейро для дальнейших исследований. На данный момент известно, что этот вид встречается в различных местностях, от густых тропических лесов до и лугов, а также на высотах и в горах. Исследователи отметили, что обширная среда обитания не говорит об улучшении природоохранного статуса южноамериканской летучей мыши. Международный союз охраны природы классифицирует этот вид как «недостаточно изученный».

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