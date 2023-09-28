НАТО отправляет в Литву самолеты-разведчики 28.09.2023, 12:57

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СИСТЕМА AWACS

В начале года НАТО уже разместило несколько таких самолетов в Румынии.

НАТО отправляет в Литву самолеты радиолокационной разведки AWACS для наблюдения за РФ, сообщает пресс-секретарь Альянса Дилан Уайт.

«Агрессивная война России против Украины усилила наше внимание к обстановке безопасности в регионе Балтийского моря», — рассказал представитель блока, добавив, что системы AWACS могут обнаруживать самолеты и ракеты на расстоянии сотен километров.

Отметим, в начале года НАТО уже разместило несколько таких самолетов в Румынии.

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