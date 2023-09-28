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В Шотландии выставят на продажу старейший в мире виски

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  • 28.09.2023, 13:55
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В Шотландии выставят на продажу старейший в мире виски

Напиток изготовили в 1833 году.

Около 40 бутылок виски было обнаружено в подвале замка Блэр в Пертшире. Считается, что его могла пробовать королева Виктория, посетившая замок в молодости и полюбившая Atholl Brose, местную смесь виски и меда, пишет New Voice.

Считается, что виски был перегнан в 1833 году, разлит в бутылки в 1841 году, а затем повторно разлит в 1932 году.

Компания Whisky Auctioneer, которая плнирует продать 24 бутылки напитка, оценила стоимость каждого лота в около 10 000 фунтов стерлингов.

Главный куратор аукциона Джо Уилсон назвал предстоящие торги «событием, которое происходит раз в жизни» и возможностью купить «старейший шотландский виски в мире».

Как пишет издание Sky News, как минимум один человек из ныне живущих уже попробовал этот напиток.

Им стал Ангус Макрейлд, специалист по старым и редким виски. Он сказал, что у напитка «выраженный медицинский привкус, характерный для виски XIX века. Также в нем полностью отсутствует присущий элитному скотчу торфяной аромат».

Торги пройдут с 24 ноября по 4 декабря.

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