Правозащитник: Будем искать других участников преступлений «эскадрона смерти» 28.09.2023, 17:27

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Юрий Гаравский

Юрист прокомментировал решение швейцарского суда по делу Гаравского.

В четверг, 28 сентября, окружной суд Роршаха в Швейцарии оправдал бывшего спецназовца Юрия Гаравского. Его обвиняли в участии в «эскадроне смерти», который ликвидировал оппонентов Лукашенко в 1999 году. Прокомментировать приговор «Зеркало» попросило Илью Нузова, руководителя отдела Восточной Европы и Центральной Азии в Международной федерации за права человека (FIDH). Это одна из правозащитных организаций, которая нашла Юрия Гаравского в Швейцарии и передала его дело в суд.

— Мы очень разочарованы решением суда, который сегодня оправдал Юрия Гаравского. Суд мотивировал решение недоверием к показаниям подсудимого. Сейчас мы думаем, подавать ли апелляцию, — отметил Нузов. — Хотя результат не тот, на который мы рассчитывали, все равно важно, что процесс состоялся. Подсудимому были предоставлены право на справедливое судебное разбирательство и возможность рассказать свою версию событий с соблюдением всех процессуальных норм. Это укрепляет веру в верховенство право.

Стандарт в таких уголовных делах очень высок — доказательство не должно вызывать никаких сомнений. Суд не смог убедиться окончательно, что Гаравский совершал эти преступления. Значит, не было предоставлено достаточно улик и доказательство.

— В интеревью вы рассказывали, как долго искали подходящую юрисдикцию для этого дела. Какие теперь существуют варианты для апелляции и новых судов?

— Дело рассматривал один из районных (на уровне швейцарского кантона) судов. Теперь мы можем подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии. Судьи районных судов не имеют большого опыта работы с международными преступлениями такой тяжести. Возможно, судья совершил ошибку. Будем внимательно изучать решение (пока я не видел его в полном виде) и работать в рамках данного процесса. Также попытаемся найти дополнительные доказательства и, может быть, других участников этих ужасных преступлений в этой или иной юрисдикции. Преследование правосудия не прекращается. Мы продолжаем работать.

— Вы говорите, что суд не поверил показаниям Гаравского. Какие еще улики и показания рассматривал суд?

— В доказательную базу входили документы, подготовленные спецдокладчиком ПАСЕ (в 2004 году спецдокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христос Пургуридес, изучив все обстоятельства, пришел к выводу, что Захаренко, Гончара и Красовского похитили и убили бойцы СОБРа под командованием подполковника Дмитрия Павличенко с ведома руководства страны, — Прим. ред.). А также статьи журналистов, показания свидетелей.

Но, конечно, самых ценных доказательств не было. Не хватало свидетелей, не хватало оружия, из которого убивали жертв, не было доступа к месту происшествия и телам погибших. Со стороны белорусских властей, разумеется, тоже не было никакой кооперации (более того, они годами делали все, чтобы саботировать расследование). Суд и юристы вели это дело в очень сложных условиях.

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