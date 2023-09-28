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«Три машины «Гомсельмаш» вместе работали, и со мной они не справились»

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  • 28.09.2023, 18:07
«Три машины «Гомсельмаш» вместе работали, и со мной они не справились»

Водитель Fendt IDEAL 9 рассказал о преимуществах немецкого комбайна.

Механизатор-комбайнер Сергей рассказал av.by не только о преимуществах и недостатках дорогостоящей машины, но и об опыте работы на Fendt. Почему спустя столько лет в профессии он не ушел в сферу обслуживания техники или не стал председателем хозяйства?

— Зачем мне в председатели? Я люблю на машине работать! И в последнее время стараюсь только на импортной убирать урожай. Начинал я, как и все, в обычном хозяйстве механизатором. Скажу честно: раньше я не любил жать зерновые. Первый раз, когда попробовал в колхозе у себя на родине, — не оценил. Позже повторил попытку у частника на Claas Lexion. Сел — и так мне понравилось! На этом комбайне Fendt я с начала лета. Около 1 000 мото-часов наработал и обмолотил хлеба с 1 000 гектаров. Уже два месяца со сменами по 12—15 часов. Практически не вылезаю из него — и не надоедает! — эмоционально рассказывает комбайнёр, а мы интересуемся, остаётся ли время на личную жизнь с таким графиком.

— Мы же зарабатываем деньги! Бывает, что удаётся домой заглянуть, если близко хозяйство. Дождь пошёл — тоже могу подъехать. Вот сейчас от дома в ста километрах. На комбайне на такое расстояние не поедешь. Но супруга входит в положение. Только понимающая женщина разрешит мужу стать комбайнёром.

— Fendt IDEAL 9 покупался совершенно новым. Приехал в упаковке — вот как в магазине игрушку ребёнку берёте, так такую же дорогую игрушку приобрело наше хозяйство. Это очень комфортная техника. Мы с вами сидим в кабине и разговариваем спокойно, не пытаясь перекричать шум. Джойстики теперь есть во всех комбайнах, но этот очень удобный. Управляется одной рукой, и не устаёшь, даже работая до ночи.

— Сравнивали Fendt IDEAL 9 с другой техникой в поле: ставили рядом новые комбайны GOMSELMASH GS12A1 PRO и GS1224. Три машины вместе работали, и со мной они не справились. У данного Fendt ширина жатки почти 11 метров, а у конкурентов — 9 и 7 метров. И при этом расход всего 15 л/га.

— Простота — залог успеха! И в Fendt добились этой простоты. Здесь нет никаких цепей, пара ремней — и всё действует. Техника сама себя бережёт: если перебился хотя бы малейший провод или другая какая неисправность, двигатель уходит в аварийное положение. Понижаются обороты, и он не позволяет дальше работать, чтобы не усугубить ситуацию. Можно лишь на небольшой скорости доехать до хозяйства. В общем, даже если захочешь сломать комбайн, он тебе не даст этого сделать!

Есть ли проблемы с обслуживанием и ремонтом импортной техники? Почему здесь отсутствует система автоматического пожаротушения? Каковы особенности системы точного земледелия? Об этом смотрите в видеоролике.

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