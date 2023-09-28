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В Гродненской области нашли солнечные часы, которым почти 200 лет

  • 28.09.2023, 19:05
  • 1,410
В Гродненской области нашли солнечные часы, которым почти 200 лет

Фотофакт.

В группе «Коллекционеры всей Беларуси» выложили фотографию старинных солнечных часов. Человек, который выложил ее, просил у участников помощи в информации и оценке ценности находки, пишет s13.ru.

По его словам, часы найдены в Ивьевском районе Гродненской области, размеры 60х60 см, но весит под 40 кг, так как отлита из чугуна.

Найденный часы сами хорошо рассказывают о своей истории. По их контуру размещена надпись на польском языке «DLA JW. Mich. Hrabi. TYSZKIEWICZA do Wołożyna», а внизу дата и место изготовления — «1829 w Wiszniewie».

Граф Михаил Тышкевич, для которого были изготовлены часы, вероятно, является родоначальником биржанской линии рода. Его отец, Юзеф Игнатий Тышкевич, в 1803 году купил за 100 тысяч злотых Воложин и построил здесь костел и дворец.

Михаил же в 1811 году выкупил у Радзивиллов еще одно местечко — Биржи, превратив его в родовую резиденцию, а в 1824 году еще и Палангу на берегу Балтийского моря. Его потомки превратили это место в известный сегодня курорт.

Что касается места изготовления, то Вишнево расположено в 18 километрах от Воложина. Здесь с 1780 по 1866 год существовал металлургический завод. Одними из главных видов продукции были литые ограды и надгробные памятники.

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