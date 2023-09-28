Основатель «Лукойла» распродает последнее имущество в России 1 28.09.2023, 19:35

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Леонид Федун

Год назад Леонид Федун продал другие активы: ФК «Спартак» и стадион «Открытие Банк Арена».

Один из сооснователей «Лукойла» Леонид Федун распродает имущество в России, сообщает Shot. По данным канала, на продажу выставлена элитная квартира в центре Москвы, где жила семья Федуна, и дорогая яхта. Год назад Леонид Федун продал другие активы: ФК «Спартак» и стадион «Открытие Банк Арена».

Квартира Федуна расположена в переулках Арбата, в историческом доходном доме И. С. Баскакова, и продается за 150 млн рублей. Ее цену называют заниженной: дом представляет собой недавно отреставрированный осовремененный памятник архитектуры в самом центре Москвы с частным двором и круглосуточной охраной.

Стальная моторная яхта Sparta (67 метров в длину), была спущена с нидерландских верфей около двух лет назад. Ее делали на заказ: судно оборудовано бассейном с пейзажным эффектом бесконечности, овальным джакузи с баром, сауной и парной, гаражом под лимузин и лифтом.

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