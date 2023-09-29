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В Беларуси появится новая розничная сеть магазинов

  • 29.09.2023, 5:29
В Беларуси появится новая розничная сеть магазинов

Там будут торговать конфискатом.

В Минске откроют объект розничной торговли по продаже конфиската, сообщает пресс-служба Минюста. Такие магазины уже есть в Витебске и Гродно, планируют открыть точку продажи конфиската и в Бресте.

Гендиректор «БелЮрОбеспечение» Валерий Дашковский сообщил о том, что в Беларуси создается сеть розничной торговли по реализации арестованного имущества.

Он напомнил, что уже давно у белорусов есть возможность покупать конфискованные товары онлайн: через интернет-магазин конфиската или площадку электронных торгов. Кроме того, работают розничные магазины конфиската в Витебске и Гродно. Но сейчас откроются и новые торговые точки.

— В Минске магазин розничной торговли по продаже конфиската почти готов к открытию. В планах до конца 2023 года создать такой магазин и в Бресте, — отметил Дашковский.

В Беларуси уже есть подобные магазины, например, «Ваш выбор» в Минске. Однако в нем выставляют на продажу товары, которые конфисковали на таможне. В магазинах же новой сети будет продаваться арестованное имущество — например, по решению суда.

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