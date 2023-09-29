Диетологи назвали два вида продуктов, которые помогут ускорить метаболизм 1 29.09.2023, 10:49

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Их обязательно стоит добавить в свой ежедневный рацион.

Чем выше скорость метаболизма — тем быстрее организм сжигает лишние калории и тем проще поддерживать здоровый вес.

К сожалению, у многих людей обмен веществ замедлен. Причин этому множество: и стрессы, и переедания, и возрастные изменения…

Чтобы «разогнать» обменные процессы, эксперты рекомендуют добавлять в свой ежедневный рацион два вида полезных продуктов, пишет She Finds.

Цельнозерновые продукты

Крупы, бобовые, цельнозерновой хлеб… От киноа до коричневого риса и ячменя — на любой вкус.

Научные исследования показывают, что диеты на основе клетчатки снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и рака толстой кишки.

Для повышения метаболизма ключевое значение имеет здоровье кишечника.

— А цельнозерновые содержат комбинацию растворимой клетчатки, притягивающей воду, и нерастворимой, которая способствует подвижности кишечника, — говорит Дана Эллис Ханнес, диетолог Медицинского центра Калифорнийского университета.

Также не стоит забывать о полезных углеводах, которые содержатся в крупах. Они чаще всего имеют низкий гликемический индекс.

Листовая зелень

Помимо того, что это кладезь ценных микроэлементов и витаминов, темная листовая зелень — еще и мощное средство для ускорения обмена веществ.

Шпинат, щавель, салат, капуста… Лучше их употреблять приготовленными, а не сырыми.

— Когда питательные вещества из листовой зелени нагреваются с водой, они становятся активными и организм легче усваивает их, — говорит диетолог Триста Бест.

Добавив зелень к первым и вторым блюдам, будь то макароны, картофель, рис, вы сделаете свой рацион здоровее.

Понятно, что метаболизм не ускорится за одну ночь, но выбор полезных для кишечника продуктов может практически сразу улучшить ваше настроение и самочувствие.

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