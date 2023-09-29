закрыть
29 сентября 2023, пятница, 11:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

У России начался энергетический конфликт с Китаем

2
  • 29.09.2023, 10:59
  • 5,934
У России начался энергетический конфликт с Китаем

А также с Монголией и Азербайджаном.

Россия готова остановить поставки электроэнергии в Китай, если Пекин не согласится увеличить цену покупки на величину экспортной пошлины, которую российское правительство ввело с 1 октября, заявила представитель «Интер РАО» Александра Панина.

По ее словам, холдинг уже уведомил Китай, а также Монголию и Азербайджан о повышении стоимости электроэнергии на 7% с октября. «Сегодня-завтра мы ждем ответа от контрагентов. Если завтра мы не получим подтверждения, то планируем начать ограничения либо полностью отключать объемы», — сказала Панина (цитата по «Коммерсанту»).

Также повышение цены может затронуть Грузию и Турцию, но в октябре «Интер РАО» не планирует поставки в эти страны.

После того как Евросоюз отказался от импорта электроэнергии из России, Китай стал крупнейшим покупателем «Интер РАО». В 2022 году компания поставила на китайский рынок рекордные 4,7 млн МВт·ч.

В этом году экспорт электроэнергии в Китай снизился из-за ее дефицита на Дальнем Востоке. За восемь месяцев с начала года Россия отправила в Китай 2,7 млн МВт·ч, получив за это $117,9 млн, следовало из данных китайской таможни. По данным Паниной, поставки за восемь месяцев снизились на 21% год к году.

Рентабельность поставок «Интер РАО» в Китай искусственно ограничивается 5%, а остальная часть маржи направляется на снижение цены для внутренних потребителей на Дальнем Востоке. В случае прекращения экспорта в Китай стоимость электроэнергии для российских потребителей «ощутимо» вырастет, предупредила Панина.

«При рентабельности в 5% мы никак не можем позволить себе оплачивать семипроцентную пошлину», — подчеркнула представитель «Интер РАО».

Правительство России с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года ввело экспортные пошлины на ряд товаров, поставляемых за пределы ЕАЭС. Пошлины установлены в размере 4–7% при курсе 80–95 руб. за доллар, а при курсе менее 80 руб. обнуляются.

Мера не затрагивает экспорт нефти, газа, пшеницы, автомобилей, мебели и проч. Для удобрений пошлина составит до 10% в зависимости от курса рубля.

В кабмине подчеркивали, что пошлины вводятся в целях поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления. По задумке правительства они должны защитить внутренний рынок от необоснованного повышения цен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество
Паранойя Лукашенко умножилась на невежество «Ник и Майк»
Уроки Гаравского
Уроки Гаравского Ирина Халип