У России начался энергетический конфликт с Китаем 2 29.09.2023, 10:59

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А также с Монголией и Азербайджаном.

Россия готова остановить поставки электроэнергии в Китай, если Пекин не согласится увеличить цену покупки на величину экспортной пошлины, которую российское правительство ввело с 1 октября, заявила представитель «Интер РАО» Александра Панина.

По ее словам, холдинг уже уведомил Китай, а также Монголию и Азербайджан о повышении стоимости электроэнергии на 7% с октября. «Сегодня-завтра мы ждем ответа от контрагентов. Если завтра мы не получим подтверждения, то планируем начать ограничения либо полностью отключать объемы», — сказала Панина (цитата по «Коммерсанту»).

Также повышение цены может затронуть Грузию и Турцию, но в октябре «Интер РАО» не планирует поставки в эти страны.

После того как Евросоюз отказался от импорта электроэнергии из России, Китай стал крупнейшим покупателем «Интер РАО». В 2022 году компания поставила на китайский рынок рекордные 4,7 млн МВт·ч.

В этом году экспорт электроэнергии в Китай снизился из-за ее дефицита на Дальнем Востоке. За восемь месяцев с начала года Россия отправила в Китай 2,7 млн МВт·ч, получив за это $117,9 млн, следовало из данных китайской таможни. По данным Паниной, поставки за восемь месяцев снизились на 21% год к году.

Рентабельность поставок «Интер РАО» в Китай искусственно ограничивается 5%, а остальная часть маржи направляется на снижение цены для внутренних потребителей на Дальнем Востоке. В случае прекращения экспорта в Китай стоимость электроэнергии для российских потребителей «ощутимо» вырастет, предупредила Панина.

«При рентабельности в 5% мы никак не можем позволить себе оплачивать семипроцентную пошлину», — подчеркнула представитель «Интер РАО».

Правительство России с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года ввело экспортные пошлины на ряд товаров, поставляемых за пределы ЕАЭС. Пошлины установлены в размере 4–7% при курсе 80–95 руб. за доллар, а при курсе менее 80 руб. обнуляются.

Мера не затрагивает экспорт нефти, газа, пшеницы, автомобилей, мебели и проч. Для удобрений пошлина составит до 10% в зависимости от курса рубля.

В кабмине подчеркивали, что пошлины вводятся в целях поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления. По задумке правительства они должны защитить внутренний рынок от необоснованного повышения цен.

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