Страх дожал Лукашенко 1 29.09.2023, 12:36

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Что означает указ по запрету белорусам использовать дроны.

25 сентября Александр Лукашенко подписал указ, который запрещает белорусам использовать беспилотники.

Исключением станут только организации и ИП, которые используют дроны в целях своей предпринимательской и профессиональной деятельности, но с соблюдением требований, установленных указом.

Теперь для ввоза дрона в Беларусь организациям и ИП необходимо будет получить соответствующее разрешение у Департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций.

Белорусы уже спешат избавиться от беспилотников: некоторые продают их за бесценок.

Сайт UDF проанализировал о чем может свидетельствовать указ Александра Лукашенко.

Правила по дронам ужесточили всего 4 месяца назад. Страх заставил Лукашенко пересмотреть их

С 4 июня 2023 года каждый владелец гражданского дрона должен был подтвердить законность приобретения аппарата и получить на него регистрационный номер – для чего нужно было пройти обучение. Кроме того, каждый владелец зарегистрированного беспилотника должен был получить разрешение на взлет и аэрофотосъемку.

Эти ужесточения Департамент гражданской авиации анонсировал еще в конце 2022-го. За нарушение закона ввели штраф до 20 базовых величин.

Но как видим, новые драконовские меры продействовали всего несколько месяцев. Что же заставило Лукашенко подписать новый указ?

Официально заявляется, что цель указа – «обеспечить общественную безопасность и регламентировать порядок государственного учета гражданских БПЛА». Но вероятно настоящая причина – в страхе Лукашенко перед диверсиями.

Напомним, что в феврале текущего года на аэродроме Мачулищи в результате взрывов был поврежден российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Диверсию организовали с помощью дронов.

После долгих размышлений и многочисленных инцидентов с дронами в России Лукашенко решил все-таки запретить белорусам использовать беспилотники. Хотя очевидно, что эта мера не может гарантировать, что диверсии с использованием беспилотников в Беларуси не повторятся.

Лукашенко в очередной раз наплевал на права и потребности белорусов: своим указом он вновь причислил Беларусь к самым авторитарным странам

Дроны массово используются рядовыми гражданами для любительских съемок природы и местности, семейных и общественных мероприятий. Подпписав свой указ, Лукашенко в очередной раз лишил белорусов части возможностей.

На подобные меры не пошли даже в таких авторитарных странах, как Россия и Иран. В воюющей РФ введен лишь временный запрет на пользование дронами – в 65 регионах. В некоторых областях полеты разрешены при наличии специального разрешения администрации. За нарушение запрета россиянам грозит штраф.

При этом нарушителей специально, похоже, не ищут. Так в граничащей с Украиной Брянской области за прошлый год выявили всего пять случаев нарушения, по всем из них были назначены штрафы.

Информация об использовании гражданских дронов в авторитарном Иране в открытых источниках достаточно противоречивая. Судя по всему, для этого нужно получить специальное разрешение.

Несколько лет назад в Иране задержали украинского путешественника и блогера Артемия Сурина, которого за использование дрона обвинили в шпионаже. После вмешательства посольства Украины он был освобожден. Путешественник подчеркнул, что местные законы не нарушал: он имел разрешение на съемку, его дрон был зарегистрирован и проверен на границе при въезде из Пакистана.

К каким же странам присоединилась Беларусь после указа Лукашенко?

Конечно, в списке находится Северная Корея: туристов в страну пускают за большие деньги, а вот дроны не допукают: боятся, как бы те не сняли их военные или стратегические объекты. Сами нищие северокорейцы обзавестись беспилотником не могут.

Так же в списке такие государства как Куба, Ирак (напомним, там недавно закончилась война) и Узбекистан.

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