Зоопсихологи развенчали популярные мифы о кошках 1 29.09.2023, 16:04

Поведенческие особенности этих животных часто неправильно интерпретируются людьми.

Американские ученые из Университета Пердью в штате Индиана разобрали самые распространенные стереотипы о поведении домашних кошек, которые вредят как питомцам, так и их хозяевам. Исследование опубликовано в научном журнале The Veterinary Journal (TVJ).

Несмотря на популярность кошек в качестве компаньонов, заблуждения относительно поведения этих животных достаточно распространены. Ожидания людей в отношении кошек и способность интерпретировать их повадки находятся под влиянием стойких мифов, которые часто изображают кошек как «не требующих особого ухода и самодостаточных» животных, отметили специалисты.

«Кошек всегда сравнивают с собаками, и зачастую не в лучшую сторону. Люди часто судят о кошках по образцу собак и считают, что у кошек есть недостатки, что несправедливо по отношению к кошкам. Кошки – это не маленькие собачки со странным поведением. Они разные и особенные по-своему», — подчеркнула автор исследования, директор Центра науки о защите животных Пердью, профессор Кэндис Крони.

Первый негативный миф касается антисоциальности кошек. Согласно распространенным заблуждениям, котам не нужно общение с сородичами. По словам ученых, это неправда. Кошки часто образуют парные связи и получают выгоду от присутствия представителя своего вида. Однако в некоторых случаях такая компания может вызывать стресс у животных. Чтобы питомцы ладили друг с другом, им необходимо обеспечить доступ к таким ресурсам, как еда и личное пространство.

Кроме того, вопреки убеждению кошкам необходимо социальное взаимодействие с людьми. Хотя они не проявляют свою любовь так же явно, как собаки, питомцы привязываются к своим владельцам и подстраивают свое поведение под человека.

Другое предубеждение связано с тем, что кошкам якобы не требуются возможности для социализации. Однако все больше научных данных свидетельствует, что раннее общение с другими кошками, людьми и различными раздражителями окружающей среды может улучшить социальное поведение кошки и ее общее когнитивное развитие.

Еще один вредный миф говорит, что за кошками не нужен особый уход, а их потребности — минимальны. Хотя эти питомцы действительно сравнительно неприхотливы, для полноценной и счастливой жизни у каждого домашнего кота должен быть доступ к безопасным местам и укрытиям, еда, вода, лоток и когтеточка, возможности для игр, имитирующие их естественное поведение хищника, окружающая среда без резких запахов, а также хорошее отношение человека к своему питомцу.

Последнее заблуждение гласит, что кошек невозможно дрессировать. Это неправда, поскольку животные поддаются обучению и могут выучить более 20 разных трюков.

«Кошки обязательно научатся выполнять действия, за которые их вознаграждают. Дрессировку можно использовать для облегчения нормального позитивного социального взаимодействия с вашей кошкой в течение дня, предоставляя больше возможностей для обогащения и установления связей», — отметила профессор Кэндис Крони.

Исследовательница предложила владельцам кошек в качестве эксперимента научить питомца заходить в переноску.

Авторы доклада напомнили, что поведенческие особенности кошек часто неправильно интерпретируются людьми и приводят к тому, что животных выгоняют на улицу, отдают в приюты и даже усыпляют.

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