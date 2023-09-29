Диетологи назвали три ингредиента, отказ от которых позволит быстро похудеть 29.09.2023, 17:24

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Важный шаг на пути к плоскому животу и улучшению общего состояния здоровья.

Если вы стремитесь к плоскому животу, очень важно обращать внимание на то, что вы едите.

SheFinds поговорили с экспертами в области здравоохранения — Мэри Сабат (диетолог и персональный тренер), Кэтрин Джервасио (диетолог и автор статей о питании Living.Fit) и Джесси Федер (диетолог и личный тренер из My Crohns and Colitis Team), которые выделили три ингредиента, которых следует избегать для достижения целей по снижению веса.

1. Рафинированные зерна. Белый рис, хлеб и макаронные изделия не содержат питательных веществ и клетчатки, но содержат много калорий, что со временем может привести к увеличению веса. Вместо этого отдавайте предпочтение цельнозерновым продуктам, таким как лебеда, коричневый рис, овес и цельная пшеница, которые содержат клетчатку и питательные вещества, а также регулируют уровень сахара в крови.

2. Добавленный сахар. Обработанные продукты и напитки с добавлением сахара могут способствовать накоплению жира в брюшной полости и даже хроническим заболеваниям, таким как диабет. Хотя очень важно сократить потребление сахара, вы все равно можете наслаждаться более полезными сладкими лакомствами.

3. Трансжиры. Содержащиеся в жареных и обработанных продуктах, таких как печенье, крекеры и маргарин, трансжиры могут привести к увеличению веса и накоплению жира на животе. Выбирайте более полезные жиры, такие как авокадо, орехи, семечки и жирная рыба, и используйте оливковое масло или масло авокадо при приготовлении пищи.

Помните, что потеря веса требует сочетания здоровых привычек, включая физические упражнения и сбалансированное питание.

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