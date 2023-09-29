Румыния готовится сбивать российские дроны 29.09.2023, 17:27

К границе с Украиной перебрасывают ПВО.

Румыния перемещает системы противовоздушной обороны ближе к границе с Украиной на реке Дунай, где российские БПЛА атакуют порты с зерном, сообщили два высокопоставленных источника в обороне, сообщает Reuters.

Кроме того, страна усилит этот участок военными наблюдательными пунктами и патрулями.

Эти меры, как и развертывание Соединенными Штатами дополнительных истребителей F-16 и расширение бесполетной зоны являются признаком растущего беспокойства Румынии и НАТО относительно того, что война в Украине может перекинуться на ее территорию.

Источники заявили, что случаи падения обломков беспилотников в Румынии подчеркивают риск недоразумения между Россией и НАТО, что побуждает румынские вооруженные силы усилить безопасность в этом районе для защиты гражданского населения.

Однако собеседники добавили, что им неизвестно ни одного случая, когда полностью исправные российские беспилотники входили в воздушное пространство Румынии, а три случая падения БПЛА и их обломков внутри страны не содержали в себе взрывчатки.

Они также заявили, что Россия изменила тактику, что также может привести к большей вероятности погрешностей.

В июле, когда страна-агрессор начала обстреливать дунайские порты, россияне достигли более целенаправленного успеха, поскольку Украина еще не создала в этом районе разветвленных систем противовоздушной обороны.

Теперь, когда это произошло, ударные беспилотники, как правило, летают ниже, что затрудняет их сбивание, они часто следуют по течению Дуная и прилетают «стаями». Кроме того, Россия запускает фальш-цели для истощения украинской ПВО.

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