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Польша отказывается от визовых посредников

  • 29.09.2023, 20:22
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Польша отказывается от визовых посредников

МИД страны говорит, что учитывает потребности белорусов.

В сентябре стало известно, что польская Генеральная прокуратура еще в марте начала расследование незаконной выдачи виз и арестовала не менее семи человек, один из заместителей министра иностранных дел ушел в отставку, когда его заподозрили в причастности к махинациям. Оппозиция заявляет, что за последние два с половиной года Польша незаконно выдала 250 тысяч виз мигрантам из Азии и Африки. Власти называют эти цифры ложью, но определенные проблемы признают – и даже обещают усилить контроль на границах с Чехией и Словакией.

На фоне скандала Министерства иностранных дел Польши решило разорвать договоры с аутсорсинговыми компаниями, принимающими заявления на выдачу виз. Одна из таких компаний, VFS Global, работает в Беларуси. Она отрицает причастность к скандалу.

Будет ли касаться общее расторжение договоров и VFS Global в Беларуси, а если будет, не лишатся ли белорусы возможности подавать заявки на польские визы?

В Министерстве иностранных дел Польши «Белсату» ответили: даже в самое сложное время польские консульские учреждения в Беларуси не прекращали приема заявлений на выдачу виз. Граждане Беларуси могут претендовать на шенгенские визы на общих условиях, а возможности приема визовых заявлений в последнее время увеличились, подчеркнули в министерстве.

Решение разорвать договоры в рамках визового аутсорсинга действительно было принято, продолжает МИД, но выполнение его требует времени: договоры подписывали руководители на местах с учетом местных условий и требований, для разрыва контрактов нужен углубленный анализ положений контракта и прежней реализации контракта.

«Помимо уважения к принципу рационального использования государственных средств, необходимо также поддерживать эффективность учреждений в визовом процессе, учитывая, например, поддержку оппозиции и гражданского общества Беларуси, граждан Украины, а также студентов из Турции, для которых Польша считается привлекательным местом обучения, – добавляет МИД. – Таким образом, процесс отказа от вышеупомянутого контракта происходит постепенно и растянут во времени».

МИД отсылает и к своим развернутым объяснениям о визовом скандале. Из них следует, что скандал не касается выдачи виз белорусам. МИД также опровергает отдельные заявления, озвученные во время скандала, как о 250 тысячах незаконно выданных виз, а также опровергает заявление о том, что перед посольством Польши в одной из стран Африки стоял киоск для продажи официальных проштампованных документов.

Также в этих пояснениях МИД признает, что получал от бизнесменов, организаций, образовательных учреждений и простых граждан просьбы улучшить процесс подачи заявлений на визы, так как поймать дату для подачи заявления трудно или невозможно. Несмотря на эти трудности, за последние два с половиной года Польша выдала в Беларуси 586 тысяч виз, из них 534,5 тысячи – национальные польские.

Польская радиостанция RMF FM тем временем заявляет со ссылкой на собственные источники, что МИД вообще не будет расторгать договоров с визовыми центрами в Беларуси, Турции и Украине, чтобы не создавать препятствий белорусам, украинцам и турецким студентам.

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