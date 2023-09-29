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У бюджетников продолжают падать зарплаты

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  • 29.09.2023, 20:25
У бюджетников продолжают падать зарплаты

На сколько обеднели врачи и учителя.

У бюджетников продолжают падать реальные зарплаты, которые рассчитывают с поправкой на инфляцию. Это следует из данных Белстата. Причем у учителей и медиков за август снизились не только реальные, но и средние номинальные заработки.

Средняя зарплата бюджетников в августе составила 1 445,3 рубля. Эта сумма на 63,7 рубля, или на 4,2% меньше, чем в июле. Напомним, за июль этот показатель упал на 60,2 рубля.

Так, у учителей средняя зарплата за август упала на 56,6 рубля к июлю — до 1 485,2 рубля, а у врачей она снизилась на 130,3 рубля — до 2 885,7 рубля.

Что касается реальных зарплат, то в целом у бюджетников они упали в августе на 3,9% к июлю. В целом в образовании снижение было на уровне на 4,7%, а в здравоохранении — на 2,9%. Конкретно у учителей этот показатель снизился на 3,4%, а у врачей — на 4%.

Напомним, в сентябре бюджетникам повысили некоторые выплаты.

Тем временем в Минэкономики сообщают, что «главный результат экономики — существенный рост доходов населения». Об этом 29 сентября заявил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь. Он привел в пример рост средней зарплаты. Однако не стал говорить о падении реальных заработков.

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