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Глава Минстроя РФ заявил о невозможности восстановить города на аннексированных территориях Украины

  • 29.09.2023, 20:36
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Глава Минстроя РФ заявил о невозможности восстановить города на аннексированных территориях Украины

Россияне их разрушили до основания.

Россия не будет восстанавливать некоторые города на оккупированной территории Украины, разрушенные в ходе войны, заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Он пояснил, что в ряде случаев масштаб разрушений таков, что это уже не имеет смысла. В качестве примера Файзуллин привел Попасную, расположенную в Северодонецком районе Луганской области. «Там стотысячный город, ничего там не осталось: живут семь человек, не хотят уходить из индивидуального жилья. Мы пока там ничего не делаем», — сказал он (цитата по ТАСС).

В связи с этим министр призвал не давать «ложных обещаний» жителям аннексированных территорий Украины, которые надеются на восстановление своих городов. «Учитывайте, что жилищно-коммунальное хозяйство, работа с людьми были там совершенно на другом уровне построены. Даже нормы строительные, так называемые державные нормы, были совсем другие», — отметил он.

Файзуллин также указал на дефицит финансирования восстановительных работ в оккупированных регионах. «У нас трехлетки по всем направлениям. Огромная, вроде бы, сумма — 4,7 трлн рублей на территорию, но на капиталку — это 300 млрд рублей в год, что немного. У нас в этом году и в прошлом 115,6 млрд рублей вложили регионы-шефы. Причем такие даже как Тыва, у которой на свои-то программы денег нет», — уточнил он.

По мнению министра, восстановительные работы не закончатся и к 2030 году, поскольку на части территорий они пока даже не начались. «Мы еще толком не работаем в Северодонецкой агломерации, на Артемовск (так в РФ называют Бахмут — TMT) не пришли, у нас 33 населенных пункта в Харьковской области находятся, мы там первичное обследование только начинаем», — признал он.

По данным Государственной службы статистики Украины, на 1 января 2021 года в Попасной жили 19 672 человека. В Попаснянской городской военной администрации утверждали, что по состоянию на апрель 2023 года там оставались около 200 человек.

В результате войны город, о захвате которого Россия объявила 9 мая прошлого года, практически сравняли с землей, сейчас в нем нет воды, света и газа. Назначенный Россией глава «ЛНР» Леонид Пасечник заявлял, что Попасная разрушена на 96% и, вероятно, восстановлению не подлежит.

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай в январе 2023 года рассказал, что за месяцы тяжелых боев также были уничтожены Белогоровка, Кременная, Рубежное, Золотое, Горное и Лисичанск. Он пообещал, что Украина вернет и восстановит Попасную. «Пепелище станет снова садом, Попасная снова будет счастлива со своими жителями», — подчеркнул он.

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