ВСУ начали операцию по взятию Токмака 1 3.09.2023, 8:14

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В городе разгромлена база оккупантов, украинская армия движется по нескольким направлениям.

Контрнаступление ВСУ набирает обороты: на южном фронте освобождены новые территории, а характер движения украинских частей к югу от Работино указывает на начало операции по выдавливанию российских войск из Токмака.

Всю неделю Силы обороны Украины, пробив дыру в одной линии защиты оккупантов, были заняты освобождением села Работино, которое может стать ключом для проникновения за вторую линию обороны, сообщает espreso.tv.

Пока в селе проводят стабилизационные работы и разминирование, часть украинских военных пробивается к вершине 166 м, господствующей на этом участке фронта.

Именно эта вершина не только является составной частью второй линии основной обороны россиян на Токмакском направлении, но и позволяет осуществлять огневой контроль значительной территории в юго-западном направлении, в том числе и самого Токмака.

Бои за эту вершину, в ходе которых россияне проводят постоянные контратаки, продолжаются уже несколько дней.

Еще одним направлением продвижения ВСУ является дорога из Работиного в Новопрокоповку, за которой также тянется вторая линия обороны врага.

Расстояние между селами составляет менее 2 километров. В случае успеха ВСУ под угрозой будет вся линия фронта западнее Работино, а именно оккупационные гарнизоны в Нестерянке и Копанях , которые окажутся в полуокружении и будут отрезаны от снабжения.

Кроме того, за этими селами открывается 11-километровый участок свободного пространства без населенных пунктов и усиленных линий обороны, который очень перспективен для наступления на Токмак.

Движение на Токмак через линию обороны между селами Чистополье и Сладкая Балка выглядит более перспективным, чем через значительно более укрепленный участок к юго-востоку от Работино, где нужно пройти сложные укрепрайоны в Вербовом и Очеретоватом .

Последующие действия ВСУ после проведения стабилизационных работ в Работино продемонстрируют, какое именно направление выберут как приоритетное.

Между тем, оккупационные войска в Токмаке уже оказались под плотным огнем ВСУ: украинские военные устроили российской армии «горячую» субботу в городе.

Под удар попал склад с боеприпасами ВС РФ. О «прилете» пишут мониторинговые паблики Юга Украины, передает Диалог.UA.

Удар был нанесен днем 2 сентября. После попадания началась вторичная детонация снарядов.

«Во временно оккупированном Токмаке – взрывы. Попадание в склад БК врага», - сообщают очевидцы.

ВСУ близки к тому, чтобы взять населенный пункт под полный огневой контроль.

Об этом также пишет украинский военный эксперт Александр Кушнарь.

«Скоро ВСУ возьмут Вербовое и расширят коридор, а потом выбьют врага из Новопрокопьевки, после чего движение пойдет еще быстрее... Несколько километров – и бандитам в Токмаке жизнь станет не мила, потому что украинская высокоточная артиллерия 155-мм сможет легко добивать в этом логическом хабе до любой точки», - пишет военный обозреватель.

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