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Артиллерия ВСУ разгромила войска РФ в Новомайорском

  • 3.09.2023, 14:34
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Артиллерия ВСУ разгромила войска РФ в Новомайорском

Россиянам было нечем ответить на шквальный огонь.

Российские оккупанты жалуются на ситуацию в Новомайорском на Бердянском направлении фронта, где ВСУ наносят тяжелейшее огневое поражение российским позициям и обрушивают десятки снарядов на голову оккупантов, сообщает dialog.ua.

Российский батальон «Восток» рассказал про ситуацию в районе Старомлиновки, к штурму которой готовятся украинские подразделения.

Новомайорское находится в 14 км к востоку от освобожденного ранее Урожайного - ВСУ готовятся сокрушить россиян, находящихся внутри села.

Пытаясь передать наступательную мощь ВСУ, россияне сообщают, как сегодня с утра артиллерия украинской армии за 2 часа выпустила по российским позициям больше 60 снарядов, после чего продолжила интенсивный обстрел.

К пехотным штурмам украинские военные переходят только после того, как артиллерия перепахает российские траншеи и укрепления.

Оккупанты жалуются, что при такой поддержке Запада украинская армия может позволить себе быть не экономной в расходе боеприпасов.

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