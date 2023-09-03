Киев лишил Коломойского гражданства Украины и допустил его выдачу США 3.09.2023, 19:39

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Олигарха арестовали до конца октября.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский является гражданином Израиля и Кипра, а не Украины, свидетельствуют материалы дела против него. Об этом написал советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко в Facebook.

«Это разрушает популярный лживый нарратив о том, что Коломойского не лишили гражданства Украины и якобы не выдадут в США», — написал советник, уточнив, что пока запрос о его выдаче не поступал, но если он появится, то его одобрят.

При этом здание «Страна.ua» отмечает, что во время заседания суда 2 сентября судья назвал Коломойского гражданином Украины.

Данные о лишении Коломойского гражданства ходили с прошлого лета, тогда Украинская правда и УНН со ссылкой на источники сообщали, что соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Зеленским. Однако официального подтверждения этого не было, подобные указы не подлежат публикации, так как содержат личные сведения людей.

Наличие гражданств Кипра и Израиля бизнесмен подтверждал еще в 2014 году. Тогда он, будучи губернатором, пояснил, что «закон запрещает двойное гражданство, а тройное — нет».

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