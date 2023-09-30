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В Прикарпатье произошел пожар на нефтепроводе

  • 30.09.2023, 19:28
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В Прикарпатье произошел пожар на нефтепроводе

Небо затянуло огнем с черным дымом.

В селе Стрымба в Ивано-Франковской области Украины произошел мощный взрыв, в результате чего небо затянуло огнем с черным дымом. В результате чрезвычайного происшествия на нефтепроводе пострадали 6 человек, среди которых двое детей.

Как сообщили источники «Обозревателя» с места происшествия, ситуация контролируемая, разлив нефтепродукта прекращен. В МВД Украины и ГСЧС подтвердили, что ЧП произошло в результате порыва нефтепровода диаметром 150 мм.

Произошел разлив нефтепродукта вдоль ручья на площади 100 м кв. и горением с распространением огня на частный дом. По данным правоохранителей, три человека пострадали. В настоящее время задвижки на нефтепроводе перекрыты. На месте работают необходимые службы.

Позже мэр Надворной Зиновий Андреевич сообщил, что количество пострадавших возросло до 5. Среди них трое взрослых и двое детей. Их госпитализировали.

Позже в МВД сообщили, что в результате происшествия пострадали 6 человек, из них 2 детей, которые госпитализированы в больницу. В 17:54 спасатели ликвидировали пожар разлитых нефтепродуктов вблизи с. Стримба и вспомогательного сооружения на площади 20 кв. м, которые произошли в результате порыва нефтепровода.

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