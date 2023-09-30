Папа Римский возвел двух бывших нунциев в Беларуси в сан кардинала 30.09.2023, 21:05

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Фото: Reuters

Новые кардиналы смогут претендовать на папский престол.

Папа Римский Франциск возвел в кардинальский сан 21 иерарха католической церкви. Двое кардиналов связаны с Беларусью. Ранее они были Апостольскими нунциями в нашей стране. Это префект Дикастерии восточных костелов Клаудио Гуджеротти, который был нунцием в нашей стране с 2011 по 2015 год, и архиепископ Агостино Маркетто, один из первых постоянных представителей Папы в Беларуси.

Деятельность Гуджеротти и сейчас связана с Беларусью. В этом году он был назначен специальным посланником на юбилейных торжествах в Будславе. Гуджеротти прибыл в Минск 29 июня по случаю 25-летия коронации иконы Будславской Божьей матери.

Также среди новых кардиналов латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла, глава дикастерии доктрины веры (бывшая инквизиция) аргентинский прелат Виктор Мануэль Фернандес, архиепископы Кейптауна, Боготы, Джубы, Мадрида, епископы Пенанга (Малайзия) и Гонконга.

18 новых кардиналов также становятся избирателями на конклаве. В итоге теперь в католической церкви насчитывается 242 кардинала, 138 из которых имеют право голоса на конклаве.

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