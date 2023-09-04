SpaceX вывела на орбиту 21 спутник Starlink 1 4.09.2023, 9:31

На данный момент действуют более 4,5 тыс. таких устройств.

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту партию из 21 мини-спутника глобальной сети интернет-покрытия Starlink. Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX в своем аккаунте в X (прежнее название — Twitter).

«Подтвержден вывод 21 спутника Starlink», — говорится в сообщении.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила управляемую посадку на плавучей платформе Just Read the Instructions в Атлантическом океане.

1 сентября SpaceX запустила ракету этого же типа с партией из 22 мини-спутников Starlink на борту, они также были успешно выведены на околоземную орбиту. До этого о выводе спутников компания сообщала 27 августа, тогда также были запущены 22 аппарата.

Первые спутники Starlink владелец SpaceX Илон Маск запустил в 2019 году. На данный момент действуют более 4,5 тыс. таких устройств на низкой околоземной орбите (до 550 км от поверхности Земли, в то время как другие спутники расположены значительно выше) — это примерно половина от общего числа всех активных спутников. Каждый аппарат рассчитан на работу в течение трех с половиной лет.

Благодаря Starlink интернет доступен в зонах боевых действий, стихийных бедствий, а также в отдаленных районах планеты. Сейчас сервис Starlink работает в США, Канаде, странах Европы, Австралии, некоторых государствах Латинской Америки и Африки.

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