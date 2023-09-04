Коломойский отказался вносить залог 4.09.2023, 12:40

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Игорь Коломойский

Фото: НВ

Олигарха доставили в здание СБУ.

Олигарх Игорь Коломойский отказался вносить залог в размере 509 млн грн, передает «Радио Свобода».

Его адвокаты подадут апелляцию на решение Шевченковского районного суда Киева.

«Подаем апелляцию, ждем полного текста судебного решения, залог не вносим, едем на Аскольдов переулок», – заявили адвокаты.

По их словам, Игоря Коломойского доставили в здание СБУ на Аскольдовом переулке.

2 сентября правоохранители вручили подозрение Коломойскому — ему инкриминируют мошенничество и отмывание имущества. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более 500 млн грн путем их вывода за границу, используя одновременно инфраструктуру подконтрольных банковским учреждениям.

Шевченковский районный суд Киева избрал бизнесмену меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога более чем в 500 млн грн. Также, по решению суда, он должен сдать все документы и не общаться со свидетелями. Обжаловать решение адвокатов могут в течение пяти дней.

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